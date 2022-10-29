Фото: личная страница ВКонтакте Сергея Волынцева.
В Брянске умер 52-летний байкер Сергей Волынцев. Печальной новостью поделились представители мотоклуба, участие в котором принимал и Сергей. Причину смерти не сообщают. Одноклубники запомнили его жизнерадостным и позитивным человеком.
– Ушел в вечный сезон наш мотобрат, - написали они в соцсетях. - Потеря невосполнима.
Они выразили соболезнования родным и близким своего друга.
Байкер Сергей Волынцев был активным участником различных мероприятий в городе. Он участвовал в мотопробегах и многочисленных акциях.