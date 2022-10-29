Фото: личная страница ВКонтакте Сергея Волынцева.

В Брянске умер 52-летний байкер Сергей Волынцев. Печальной новостью поделились представители мотоклуба, участие в котором принимал и Сергей. Причину смерти не сообщают. Одноклубники запомнили его жизнерадостным и позитивным человеком.

– Ушел в вечный сезон наш мотобрат, - написали они в соцсетях. - Потеря невосполнима.

Они выразили соболезнования родным и близким своего друга.

Байкер Сергей Волынцев был активным участником различных мероприятий в городе. Он участвовал в мотопробегах и многочисленных акциях.