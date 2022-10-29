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НовостиОбщество29 октября 2022 9:15

В Брянске отремонтировали два километра дороги на улице Тельмана

На приведение объекта в порядок выделили больше 45 миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Отремонтированная дорога будет находиться на гарантии у подрядчика в течение пяти лет.

Отремонтированная дорога будет находиться на гарантии у подрядчика в течение пяти лет.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска отремонтировали два километра дороги на улице Тельмана. На данном участке уложили новый асфальт, на всем протяжении дороги построили тротуар с пологими съездами. Также по улице Тельмана сделали светодиодное освещение. На новом асфальтовом покрытии установили дорожные знаки искусственные неровности для успокоения автомобильного потока, нанесли разметку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В целом подрядчик качественно выполнил свою работу, - говорят в мэрии города. - На пересечении с улицей Чернышевского был установлен светофорный объект. Неподалёку расположенный пустырь облагородили — территорию разровняли, посадили 15 остролистных кленов и газонную траву. К воротам домовладений сделаны понижения бордюров для заезда личного транспорта. Под дорогой в районе дома №11 была уложена новая водопропускная труба для местного ручья, это место обезопасили ограждением. По просьбам некоторых пенсионеров, к их домам отлиты бетонные ступеньки для безопасного спуска.

В ближайшее время улицу примут в эксплуатацию. Отремонтированная дорога будет находиться на гарантии у подрядчика в течение пяти лет.