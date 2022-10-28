Брянских мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога

Военнослужащие или их супруги не будут платить налог за 2021 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянских мобилизованных военнослужащих освободили от уплаты транспортного налога. Это и другие решения о поддержке этой категории граждан приняли на заседании Брянской областной Думы 27 октября.

От уплаты налога на машину, мотоцикл или мотороллер за 2021 год освобождаются мобилизованные или их супруги.

Расширили перечень граждан, которые получаеют бесплатную юридическую помощь на территории Брянской области. Теперь в него входят мобилизованные, беженцы и вынужденные переселенцы.

Родители или вдовы погибших участников спецоперации, а также пограничников в ходе провокации на Государственной границе РФ, прилегающей к зоне военных действий, будут получать ежемесячное пособие равное средней зарплате по региону. Такая мера поддержки семей погибших военнослужащих действует в Брянской области с 2016 года.