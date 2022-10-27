В Брянске директора строительной фирмы осудили за мошенничество с ремонтом многоквартирного дома. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе Су СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и судом установили, что в сентябре 2019 года директор строительной организации, ответственной за выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного дома 4 «а» по улице Ленина в селе Отрадное Брянского района Брянской области в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Брянской области, решил путем обмана похитить часть денежных средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. С этой целью он внес в акты выполненных работ их завышенную стоимость и объемы на общую сумму более 345 тысяч рублей.

Но завладеть деньгами обвиняемому не удалось, так как владельцы квартир не подписали акт, который представил исполнитель работ.

Суд признал достаточными собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства для вынесения обвинительного приговора директору строительной фирмы.

- Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно, - говорят в Следственном Комитете. – Также ему дали два года испытательного срока. Приговор в законную силу не вступил.