Брянец из-за ревности зарезал сожительницу охотничьим ножом

В Клинцовском районе 49-летний мужчина из-за ревности зарезал сожительницу охотничьим ножом. Он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что в ночь с 29 на 30 июня 2020 года в селе Смолевичи из-за ревности мужчина охотничьим ножом зарезал сожительницу.

Во время осмотра места происшествия у фигуранта нашли три емкости с порохом . Их он незаконно хранил в своем доме.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения, - говорят в прокуратуре. – Вынесение приговора судом ожидают 3 ноября этого года.