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Происшествия27 октября 2022 7:40

Брянец из-за ревности зарезал сожительницу охотничьим ножом

У фигуранта в доме также нашли три емкости с порохом
Надежда ПЕТРУНИНА

В Клинцовском районе 49-летний мужчина из-за ревности зарезал сожительницу охотничьим ножом. Он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что в ночь с 29 на 30 июня 2020 года в селе Смолевичи из-за ревности мужчина охотничьим ножом зарезал сожительницу.

Во время осмотра места происшествия у фигуранта нашли три емкости с порохом . Их он незаконно хранил в своем доме.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения, - говорят в прокуратуре. – Вынесение приговора судом ожидают 3 ноября этого года.