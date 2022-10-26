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Общество26 октября 2022 9:04

В брянском аэропорту ограничение полетов продлили до 3 ноября

Такое решение приняли в Росавиации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В международном аэропорту «Брянск» ограничение полетов продлили до 3 ноября. Такое решение приняли в Росавиации.

Режим временного ограничения будет действовать до 03.34 по московскому времени в 11 воздушных гаванях, включая брянскую. Это – аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют обо всех изменениях в их работе и авиакомпаний уточнять на официальных сайтах авиаперевозчиков.