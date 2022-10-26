В брянском аэропорту ограничение полетов продлили до 3 ноября

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В международном аэропорту «Брянск» ограничение полетов продлили до 3 ноября. Такое решение приняли в Росавиации.

Режим временного ограничения будет действовать до 03.34 по московскому времени в 11 воздушных гаванях, включая брянскую. Это – аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют обо всех изменениях в их работе и авиакомпаний уточнять на официальных сайтах авиаперевозчиков.