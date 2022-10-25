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Общество25 октября 2022 8:48

В Фокинском районе Брянска обновили асфальт под путепроводом

Осталось привести в порядок обочину дороги
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска под путепроводом Брянск-II положили новый асфальт со стороны ДК железнодорожников. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чтобы не создавать автомобильные заторы, подрядчик работал в выходной день. Асфальтировать дорогу начали рано утром в субботу, а завершили работы в ночь с субботы на воскресенье.

- В рамках запланированных работ здесь осталось навести порядок на обочине дороги, произведя ее подсыпку, - говорят в мэрии города.