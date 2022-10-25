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Происшествия25 октября 2022 8:27

Брянец в пьяной ссоре насмерть забил знакомую

Мужчину на восемь лет отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА

В Унечском районе 44-летний местный житель в пьяной ссоре насмерть забил знакомую. Ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что 15 февраля этого года пьяный мужчина в своем доме, расположенном в селе Лыщичи Унечского района, в ссоре со знакомой женщиной не меньше пяти раз ударил ее рукой по голове. От полученных ударов потерпевшая умерла.

- Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.