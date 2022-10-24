В Брянской области для выдворения из России задержали 8 мигрантов-нелегалов

В Брянской области для выдворения из России задержали восьмерых мигрантов-нелегалов. В регионе в течение недели проходил второй этап операции «Нелегал-2022». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Стражи порядка провели больше 1170 проверочных мероприятий, выявили 117 административных нарушений в сфере миграции. Из них 113 связаны с нарушением правил выезда, въезда и пребывания на территории России. Четыре нарушения касались нарушения установленного порядка осуществления мигрантами трудовой деятельности.

- В отношении двух иностранных граждан принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Также принято восемь решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы территории страны.

Также завели два уголовных дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», одно – по статье «Кража». Кроме этого, поймали одного иностранца, находящегося в федеральном розыске.