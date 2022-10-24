Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области осудят наркосбытчика из Таджикистана. 28-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области .

По версии следствия, 5 марта этого года мужчина, являясь участником банды, получил с помощью мессенждера информацию о местонахождении в Брасовском районе «закладки» с наркотиком.

Он прибыл на место, что бы извлечь из тайника почти 2,5 килограмма мефедрона. Запрещенное вещество предназначалось для дальнейшей транспортировки и сбыта. Злоумышленника задержали правоохранители.

- Уголовное дел по существу рассмотрит Брасовский районный суд, - говорят в прокуратуре.