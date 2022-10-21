В Фокинском районе Брянска в домах ограничат и отключат холодную воду. 24 октября с 8.00 до 20.00 давление холодной воды понизят по следующим адресам: улица Киевская, 61 и 63, улица Полесская, 10, 14, 16 и 18, проспект Московский, 18-а и 24-а. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

25 октября с 8.00 до 20.00 напор холодной воды уменьшать в домах проезда Чехова до улицы Новозыбковской. Также холодной воды не будет в домах частного сектора по улицам Чехова и Богдана Хмельницкого.

- В обоих случаях ограничения водоснабжения связаны с проведением плановых работ специалистами предприятия, - поясняют в мэрии города.