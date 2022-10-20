Дятьковская ЦРБ по нацпроекту получила гистероскоп

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской области дятьковская ЦРБ имени В.А. Понизова получила гистероскоп. Новый аппарат уже ввели в эксплуатацию. Оборудование поступило в медучреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Жесткий оптоволоконный гистероскоп необходим для эндоскопических исследований в гинекологии. Оборудование также используют для одновременного лечения различных болезней. С помощью аппарата можно брать образцы тканей для дальнейшего гистологического исследования.

Во время обследования возможны хирургические процедуры для устранения маточных причин бесплодия.