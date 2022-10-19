В Брянске на лицее №1 открыли памятную доску в честь Владислава Садыкова

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске на фасаде лицея №1 19 октября открыли мемориальную доску в честь выпускника Владислава Садыкова. Старший лейтенант погиб в марте в Херсонской области.

- Сражаясь с украинскими нацистами, он вызвал огонь на себя и ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей, - говорят в пресс-службе Брянской горадминистрации. - Старший лейтенант Владислав Вадимович Садыков посмертно награжден орденом Мужества.

Владислав Садыков закончил лицей №1 в 2015 году. Сразу же поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Об этом он мечтал в последние годы учебы.

- По характеру, поведению сразу чувствовалось, что растет будущий российский офицер, - сказал директор лицея Юрий Клюев. - Он старательно учился, занимался спортом и блистал на лицейской сцене в первом составе театральной студии «Афиша», где часто играл офицеров. Он мечтал покорить небо и исполнил свою мечту.

Памятную доску Герою открыли отец Владислава Садыкова Вадим Рустамович и директор лицея. После митинга собравшиеся возложили к мемориалу цветы.