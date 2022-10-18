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Общество18 октября 2022 17:16

Славянский мост в Брянске обещают достроить к 25 декабря

Рабочим придется трудиться круглосуточно
Марина АНТОНОВА
Фото: Брянская областная Дума.

Фото: Брянская областная Дума.

Славянксий мост на Набережной в Брянске обещают сдать к 25 декабря 2022 года. Для этого рабочим придется трудиться круглые сутки.

- Это реальные сроки, и вопрос будет решен, если работать круглосуточно, затягивание сроков просто недопустимо! - написал губернатор Александр Богомаз - Еще раз подчеркну: за срыв сдачи объекта и невыполнение работ подрядчик ответит по всей строгости закона!

Движение по Славянскому мосту обещали открыть к 17 сентября. Но строители до сих пор не построили русловые опоры моста. В декабре завершается контракт на работы.