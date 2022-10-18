В Брянской области на ноябрьские праздники пустят дополнительные поезда до Москвы. Из столицы они отправятся 3 ноября, обратно - 6 числа.

Поезд №107 Москва - Брянск поедет из Москвы в 17.17, а №201 Москва - Новозыбков - в 21.20. Первый остановится в Балабанове, Калуге-2, Сухиничах-Главных и Думиничах. Второй сделает остановки на станциях Калуга-2, Сухиничи-Главные, Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Почеп, Унеча, Клинцы.

Из Брянска поезд №108 отправится в 16.50. Из Новозыбкова поезд №202 поедет в 17.48 с теми же остановками.