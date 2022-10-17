В Сельцо поймали 15-летнего подростка без прав за рулем иномарки

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В брянском городе Сельцо поймали 15-летнего подростка без прав за рулем автомобиля. Около половины одиннадцатого вечера в субботу, 15 октября, автоинспекторы заметили машину, манера управления которой вызвала подозрение.

Водитель "Фольксвагена Пассат" не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться в лесу. Но сотрудники ДПС машину догнали. За рулем оказался 15-летний мальчик. Водительских прав у него не было. На пассажирском сидении был 14-летний подросток.

- На родителей несовершеннолетнего нарушителя составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - говорят в УГИБДД по Брянской области.