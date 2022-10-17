Митрополит Брянский и Севский Александр освятил отреставрированный храм в Бежичах

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Митрополит Брянский и Севский Александр освятил отреставрированный храм во Имя Святой Троицы в Бежичах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Свято-Троицкий храм насчитывает больше трех столетий. Реставрационные работы провели в алтаре. Живописцы из Владимира восстановили настенную роспись в храме.

- Троицкий храм древний, и поэтому очень бережно все делалось, отец Виталий консультировался со специалистами, и мы видим, как красиво восстановлены росписи, и снаружи храм преобразился, - обратился к собравшимся митрополит Александр. - И, когда я проезжаю мимо, посещая другие церковные общины, то всегда осеняю себя крестным знамением и радуюсь, что Троицкий храм стал таким, каким он был видимо в старинные времена – благолепным и красивым.