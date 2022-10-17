Фото: УГИБДД России по Брянской области.

В Карачевском районе в перевернувшейся иномарке пострадали два человека. ДТП произошло 16 октября около 3.30 утра на 74 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» ехал со стороны Орла в сторону Брянска .Он не справился с управлением, из-за чего машина съехала в правый кювет по ходу движения и опрокинулась.

- В ДТП 49-летний пассажир получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом трети левой ключицы со смещением, ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – 59-летний пассажир получил травму грудной клетки. Пострадавших госпитализировали.