Фото: "Брянская губерния".

В Брянске для движения открыли дорогу на улице Объездной. Однако работы здесь еще ведут. Но это не мешает автомобилистам ехать по новому, ровному асфальтовому полотну. Ремонтные работы выполняли и по выходным. Поэтому строители основную их часть выполнили до сильных холодов.

Ремонтные работы на участке протяженностью 0,8 километра ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Уже обновили разметку и расширили пространство возле остановок, появилась разделительная полоса. Изначально ремонт обещали завершить к ноябрю 2022 года.