Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 8:00

В Брянске для движения открыли дорогу на улице Объездной

Теперь здесь стало на две полосы больше
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Брянская губерния".

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске для движения открыли дорогу на улице Объездной. Однако работы здесь еще ведут. Но это не мешает автомобилистам ехать по новому, ровному асфальтовому полотну. Ремонтные работы выполняли и по выходным. Поэтому строители основную их часть выполнили до сильных холодов.

Ремонтные работы на участке протяженностью 0,8 километра ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Уже обновили разметку и расширили пространство возле остановок, появилась разделительная полоса. Изначально ремонт обещали завершить к ноябрю 2022 года.