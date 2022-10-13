Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Почепском районе воспламенился жилой дом. Сигнал о возгорании в населенном пункте Октябрьский по улице Садовой на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 13 октября во втором часу ночи. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установлено, что гори жилой дом.

- В 02:10 пожар локализовали, в 03.00 –потушили полностью, - говорят в МЧС. – На тушении работали два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.