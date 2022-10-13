Директора брянской фирмы отправили в колонию за мошенничество. Женщина стал фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что она при строительстве многоквартирного дома привлекла деньги дольщиков на общую сумму 3 миллиона 445 тысяч рублей. При этом не заключались договоры долевого строительства. Часть денег поступили на счет злоумышленницы.

- Жуковский районный суд признал директора фирмы виновной, – говорят в УФСБ. - ее приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также в пользу потерпевших взыскали всю сумму причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.