Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской обалсти.

В Унечском районе четверо вымогателей вывезли 33-летнего мужчину в лес и избили. Двоих злоумышленников задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области совместно с коллегами из Унечи при поддержке бойцов полицейского спецподразделения и спецназа Росгвардии. У них изъяли предметы, имеющие доказательственное значение. Сейчас устанавливают местонахождение двоих сообщников, чтобы их задержать. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Установили, что четверо жителей Унечского района в возрасте от 19 до 22 лет после конфликта в кафе принуждали 33-летнего мужчину отдать им крупную сумму денег. Для этого они вывозили потерпевшего в лес, избивали, угрожали предметом, похожим на огнестрельное оружие. Сначала вымогатели требовали 100 тысяч рублей. Но потом поставили местного жителя на счетчик и увеличили сумму еще на 25 тысяч рублей.

- Фигурантов заключили под стражу, - говорят в полиции. – На них завели уголовное дело по статье «Вымогательство».