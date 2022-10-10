Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП с двумя иномарками пострадал 21-летний водитель. ДТП произошло 9 октября в девятом часу вечера на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» ехал в правой полосе со стороны улицы Бурова в сторону улицы Флотской. Он соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди в попутном направлении автомобиль «Ауди 100». Им управлял 21-летний водитель.

- В ДТП 21-летний водитель «Ауди 100» получил ушибленную рану мягких тканей головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.