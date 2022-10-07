В Стародубском районе после столкновения с велосипедом погиб 91-летний мопедист

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе после столкновения с велосипедом погиб 91-летний водитель мопеда. ДТП произошло 6 октября в восьмом часу вечера на третьем километре дороги Стародуб-Нижнее. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 91-летний водитель мопеда «Альфа» ехал со стороны Стародуба. При обгоне он не учел боковой интервал. Из-за этого врезался в двигавшегося попутно 52-летнего велосипедиста. Оба водителя упали на дорогу с транспортных средств.

- 91-летнего водителя мопеда доставили в больницу, где он в последствии умер, - говорят в Госавтоинспекции. – 52-летний велосипедист получил открытую рану волосистой части головы, ушиб правое плечо. Ему назначили лечение и отпустили домой.

Также установили, что велосипедист ехал без световозвращающих элементов.