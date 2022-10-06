В Брянской области жителя Ставрополья подозревают в убийстве матери знакомой

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области жителя Ставропольского края подозревают в убийстве матери знакомой. На мужчину завели и расследуют уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, пьяный подозреваемый 3 октября этого года был в доме своей знакомой с ее матерью. Между ними неожиданно вспыхнула ссора. Обвиняемый в гневе схватил нож и ударил женщину несколько раз в шею. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователь осмотрел место преступления, зафиксировал обстановку, обнаружил и изъял следы, а также орудие. Назначили необходимые судебные экспертизы.

- Сейчас подозреваемому предъявили обвинение, его допросили, - говорят в Следственном Комитете. – Обвиняемого заключил под стражу. Расследование уголовного дела продолжают.