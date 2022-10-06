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Происшествия6 октября 2022 8:38

В брянской Красной Горе потребовали убрать опасную детскую площадку

Объект находится на газопроводе высокого давления
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянской Красной Горе потребовали убрать опасную детскую площадку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Вовремя проверки установили, что одна никому не принадлежащая площадка построена на газопроводе высокого давления. Это создает угрозу жизни и здоровья людей, в том числе и несовершеннолетних. Еще раньше администрации Красногорского района вносили представление. Но нарушения до сих пор не устранили.

- Прокуратура подала иск в суд с требованием демонтировать указанную детскую площадку, - говорят в надзорном ведомстве. – Суд требования удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную сил