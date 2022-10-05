Фото: УГИБДД УМВД РОссии по Брянской области.

В Брянске ночью пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 4 октября около часа ночи на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Опель Инсигния» ехал со стороны улицы Металлистов к улице Литейной. Он сбил 76-летнюю женщину, переходившую дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В ДТП пенсионерка получила перелом обеих ног, перелом 6-го ребра справа, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. Результаты проверки по СПО «Паутина» показали, что на водителя составлено 20 административных материалов за нарушение правил применения ремней безопасности.