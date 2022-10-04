В Брянске 15 октября напишут польский диктант

В Брянске 15 октября напишут VI польский диктант. Он пройдет в библиотеке имени Федора Тютчева. Мероприятие организует Брянская региональная общественная культурно-просветительская организация «Дом Польский» при поддержке Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области.

Польские диктанты пишут в разных городах России. В этом году он посвящен польскому поэту, драматургу и мыслителю Адаму Мицкевичу.

Каждый участник диктанта получит диплом. А победителей ждут памятные подарки.

На диктант нужно зарегистрироваться до 10 октября.