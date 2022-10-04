В Злынке осудили женщину, распылившей газ из баллончика в лицо знакомой и ее матери

В Злынке осудили 25-летнюю женщину, которая распылила газовый баллончик в лицо своей знакомой и ее матери. Ей назначили 150 часов обязательных работ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 16 июля обвиняемая была во дворе дома приятельницы в Злынке. Она поссорилась с хозяйкой и распылила ей газ из баллончика в лицо. На крики из дома вышла мать потерпевшей, которой тоже брызнули в лицо из газового баллончика.

Две женщины с ожогами глаз обратились за медицинской помощью. Полученные травмы расценили как легкий вред здоровью.

Приговор пока не вступил в законную силу.