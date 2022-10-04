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Происшествия4 октября 2022 8:19

В Брянске экс-директора МУПа будут судить за мошенничество на 4 млн рублей

Женщина фиктивно устроила на работу на предприятие родственников
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске бывшего директора муниципального унитарного предприятия будут судить за мошенничество. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с августа 2017 по май 2022 года женщина фиктивно устроила на работу на предприятие своих родственников и знакомых. Заработную плату она присваивала себе, снятая деньги с чужих банковских карт, которые находились у нее в пользовании.

- Своими противоправными действиями директор муниципального предприятия обманным путем похитила денежные средства организации и Брянской городской администрации в общей сумме более 4 млн 200 тысяч рублей, - говорят следователи.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.