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Происшествия4 октября 2022 7:59

На выезде из Брянска столкнулись три машины: пострадал 10-летний мальчик

ДТП произошло на перекрестке со светофором
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянском районе столкнулись три машины. ДТП произошло на выезде из города, на 130-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Около половины восьмого утра в понедельник, 3 октября, на регулируемом перекрестке столкнулись "Рено Сандеро" и "Фольксваген Поло". После удара вторая иномарка врезалась в "Лексус", стоящий на перекрестке со стороны улицы Брянского Фронта.

За рулем "Рено" был 31-летний водитель, "Фольксвагеном" управляла 37-летняя женщина.

Травмы получил 10-летний пассажир "Фольксваген Поло". У мальчика диагностировали перелом костей свода черепа, сотрясение мозга, кровоизлияние. Пострадавшего школьника госпитализировали.