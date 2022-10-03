Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 74-летнего Алексея Евлентьева. Мужчина пропал в поселке Стяжное Брянского района. 1 октября он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Предположительно был одет в черную куртку, темные штаны, резиновые сапоги, кепку.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры.

Всех, кто что-то знает об Алексее Евлентьеве, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.