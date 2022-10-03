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Происшествия3 октября 2022 8:01

В брянской Клетне 80-летняя женщина угодила под колеса иномарки

Она переходила дорогу в неположенном месте
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Клетне 80-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло в воскресенье, 2 октября, около семи часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,39-летний водитель автомобиля «Хендай Санта Фе» сбил 80-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги справа налево в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого перехода.

- Пострадавшая была одета в темную одежду без светоотражающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции.