Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Клетне 80-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло в воскресенье, 2 октября, около семи часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,39-летний водитель автомобиля «Хендай Санта Фе» сбил 80-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги справа налево в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого перехода.

- Пострадавшая была одета в темную одежду без светоотражающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции.