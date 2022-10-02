В Брянском районе при столкновении КАМАЗа с иномаркой пострадал 9-летний мальчик. ДТП произошло 1 октября в третьем часу дня на 110 километре плюс 430 метров дороги Орел-Брянск – Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля КАМАЗ-43114 ехал со стороны Орла в сторону Брянска. Он не учел безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди иномарку «Тойота Королла». Автомобилем управляла 32-летняя женщина.

- После столкновения автомобиль «Тойота Королла» отбросило, - говорят в Госавтоинспекции.- Девятилетний пассажир иномарки получил перелом лучевой кости. Мальчику назначили лечений и отпустили домой.