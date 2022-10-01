Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 84-летнего Алексея Трифонова. Мужчина пропал в поселке Белая Березка Трубчевского района. 30 сентября он заблудился в лесу. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, лысый, глаза серо-голубые. Особая примета: носит усы. Он был одет в серую куртку, сине-серый спортивный костюм, черные ботинки, бейсболку.

- Пропавший нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры.

Всех, кто что-либо знает об Алексее Трифонове, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.