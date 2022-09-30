В Брянске напротив школы №9 устроили имитацию кладбища

Фото: Ирина Азарова.

В Брянске напротив школы №9 на улице Пересвета появилась имитация кладбища. Фотографии сделала брянский журналист Ирина Азарова и опубликовала снимки в соцсетях с подписью: "Ужас! Куда катимся?".

На земельном участке через дорогу от школы, судя по объявлению на воротах, скоро откроется фирма, которая занимается изготовлением памятников и оград для захоронений. Вокруг участка - забор из сетки-рабицы. А внутри - примеры оформления могил.

Горожане напомнили, что на территории 9-й школы в начале 20-го века было кладбище.