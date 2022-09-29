Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске установят около 1500 светодиодных светильников. В этом году обновят 42,3 километра линий. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Большую часть работ выполняют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году капитально отремонтируют 38,5 километра наружного освещения. Заменят старые провода, на современный СИП. На сегодняшний день уже обновили больше 145 километров линий наружного освещения.

- Для улучшения качества уличного освещения в этом году из городского бюджета выделили 1,9 миллиона рублей на капитальный ремонт участков линий по улицам Подарной, Октябрьской, Емлютина, Бежицкой, Энергетической, Верхний судок, - говорят в мэрии города. - Общая протяженность отремонтированных линий составила 2,9 километра.

Также на строительство новых линий из городского бюджета выделили 1,2 миллиона рублей. В этом году наружное освещение сделали на улице Тверской в Бежичах. Раньше она была освещена частично. Также в Чайковичах поострили около 500 метров новой линии на улице Магистральной ( от пересечения с улицей Чайковского до пересечения с переулком Болвинским). Здесь располагается школа №21, теперь подходы к ней освещены.