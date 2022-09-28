Экс-руководителя отдела брянской компании отправили на 4,5 года в колонию

Бывшего руководителя отдела ООО «Брянская мясная компания» отправили на 4,5 года в колонию строгого режима за мошенничество и коммерческий подкуп. Он должен заплатить штраф три миллиона рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что обвиняемый с ноября 2019 по поябрь 2021 года обманул двух директоров фирм, которые занимаются поставкой запчастей и ремонтом техники. Он сказал, что выполняет управленческие функции в другой организации. И получил от них 940 тысяч рублей за то, чтобы договоры от этой организации заключили именно с ними.

За содействие в заключении договоров с «Брянской мясной компании» осужденный получил еще 3 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги передали индивидуальный предприниматель и два директора фирм.

- Денежные средства, соответствующие размеру полученного коммерческого подкупа в сумме более 3 млн рублей, конфискованы и обращены в собственность государства, - говорят следователи.

Приговор не вступил в законную силу.