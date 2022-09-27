В Брянске открылась первая модельная детская библиотека

Фото: ЦСДБ г. Брянска.

В Брянске 27 сентября открылась первая модельная детская библиотека. Онанаходится в Фокинском районе на улице Ермакова.

Детская библиотека №5 победила в конкурсном отборе. В ней сделали капитальный ремонт. Теперь библиотека приобрела статус современного центра информирования подрастающего поколения.

В каждом отделе библиотеки создали уютные зоны для чтения, а также для активных игр и творчества. В комнатах установили интерактивное оборудование. Юные читатели имеют доступ к ресурсам: «Национальной электронной библиотеке», «Национальной электронной детской библиотеке», сервису электронных книг «Литрес». Ребята могут просто выйти в интернет.

Предполагается, что библиотека станет центром для детских клубов по интересам, в ней будут проводить культурные программы, экскурсии, мастер-классы. Для библиотеки приобрели современное медиаоборудование. С его помощью смогут организовать виртуальыне встречи с известными людьми.

- В основу работы первой модельной библиотеки легла концепция «Созвездие СемьЯ», которая в современную эпоху активного освоения космоса позволит через призму достижений земляка-космонавта В.М. Афанасьева, использования современных книг и оборудования формировать познавательные навыки у читающего поколения, укреплять семейные ценности, - говорят в ЦСДБ города Брянска. - Уже в октябре откроются Центр раннего обучения чтению и познавательная лаборатория «Просто о сложном». Информационное кафе «Семейная орбита» даст возможность семье получить консультации у специалистов. А мультстудия «Семейный городОк» организует полезный досуг для всей семьи.

Во вторник, 28 сентября, вторая модельная библиотека откроется по адресу пр-кт Станке Димитрова, 6. На ремонт двух детских библиотек потратили 19,6 миллиона рублей.