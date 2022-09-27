В Брянске троих смолян осудят за незаконную миграцию иностранцев

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске троих жителей Смоленской области осудят за организацию незаконной миграции иностранных граждан. В регионе завершили расследование двух уголовных дел, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что обвиняемые с 5 июня по 26 сентября 2021 года при участии неустановленного лица по имени «Али», проживающего на территории иностранного государства, за денежное вознаграждение спланировали и организовали незаконное перемещение четырех граждан иностранного государства из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Российской Федерации. Они должны были транзитом переехать через Республику Беларусь в Республику Польша.

Рано утром 26 сентября 2021 года, находясь на съемной квартире в Советском районе г. Брянска, полагая, что они находятся в Республике Польша и не желая оплачивать организацию их незаконной миграции, иностранные граждане сбежали из указанной квартиры. Но их задержали в областном центре полицейские и доставили в отдел органа внутренних дел для установления их личности.

Преступление выявили и пресекли сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России в регионе.

- В отношении одного из участников организованной группы материалы выделены в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, - говорят в Следственном Комитете. - В настоящее время расследование завершено, а материалы обоих уголовных дел направили в суд.

Все обвиняемые находятся под стражей, а иностранных граждан депортированы из Российской Федерации. За совершение указанного преступления виновным грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.