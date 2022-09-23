Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В четырех школах Брянска открыли педагогические классы. Пока они по одному появились в каждом районе города: в Бежицком -в школе №11, в Володарском - в гимназии №4, в Советском -в школе №71, в Фокинском - №36. Педагогическую специализацию введут на базе 10-1й классов. Работающие классы открыли на основе пилотного проекта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В педагогических классах вместе с основными предметами будут преподавать основы педагогики и психологии.

- Обеспечение педагогическими кадрами городских образовательных учреждений – это одно из приоритетных направлений в деятельности управления образования, - сказал начальник управления образования Иван Потворов. - Поэтому наряду с уже привычными профильными классами: инженерными, медицинскими, гуманитарными и т.д., мы намерены в старшей школе развивать и педагогическое направление.

Всего в городе трудятся 5 914 педагогов. Из них 2 786 учителей, 2 347 педагогических работников дошкольного образования и 409 педагогов дополнительного образования.