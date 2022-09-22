Фото: Департамент ФК и спорта Брянской области.

Брянец Никита Мельников стал чемпионом России по спорту сверхлегкой авиации. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

Соревнования в дисциплине параплан - полет на точность проходили с 14 по 21 сентября на базе Туутари-Парка в Ленинградской области. В них состязались 50 спортсменов. За время проведения соревнований разыграли все 10 раундов. По их итогам победителем стал сборной команды Брянской области Никита Мельников.

Также сборная нашего региона завоевала второе место в общекомандном зачете. В ее составе: Никита Мельников, Дмитрий Потапов и Евгений Кулистиков.

Кстати, параллельно прошел и женский чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан - полет на точность. В нем спортсменка Алина Ушакова в составе сборной команды Брянской области заняла третье место.