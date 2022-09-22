Бюджет Брянской области вырос почти на 3,5 млрд рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области доходная часть бюджета на 2022 год выросла на 3,469 миллиарда рублей. Об этом 22 сентября сообщили на заседании Брянской областной Думы.

Изменения в бюджет региона на 2022 год приняли в трех чтениях. Так, поступление налоговых и неналоговых увеличилось на 2, 434 миллиарда рублей. На 1,035 миллиарда рублей выросла сумма и безвозмездных поступлений.

Общий объем расходов вырос на 3 миллиарда 469,7 миллиона рублей. Однако дефицит областного бюджета, а также источники внутреннего финансирования его дефицита не изменяются.