В Брянске 22 сентября на Кургане Бессмертия и по улице Дуки ограничат парковку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 19.00 22 сентября до 15.00 23 сентября на Кургане Бессмертия, на стоянках около площади Воинской славы на территории парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска, а также по улице Дуки в районе дома №60 ограничат парковку транспортных средств. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничение связывают с проведением публичного мероприятия на Кургане Бессмертия, которое организовало Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». По окончании мероприятия для развоза его участников выделят дополнительные автобусы и троллейбусы.