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Общество22 сентября 2022 12:31

Председатель комитета Брянской областной Думы Сергей Курденко покинул должность

Такое решение депутат принял по состоянию здоровья
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской обалстной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской обалстной Думы.

Председатель комитета Брянской областной Думы по самоуправлению и законодательству Сергей Курденко покинул должность по состоянию здоровья. Об этом депутат сообщил 22 сентября во время заседания регионального заксобрания. Он попросил коллег поддержать его решение.

Депутаты одобрили просьбу Сергея Курденко. Деятельность на посту председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению он завершит с 7 октября. Но продолжит исполнять обязанности депутата.