Брянец незаконно изготовил 12 патронов к охотничьему ружью

Житель Брасовского района незаконно изготовил 12 патронов к охотничьему ружью. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное

изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Примерно, в конце декабря 2020 года (точное время и дату совершения преступления

следствие не установило), обвиняемый находился у себя дома. Не имея разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия незаконно снарядил 12 охотничьих патронов 16 калибра. Экспертиза показала, что они предназначены для использования в охотничьем оружии 16 калибра.

- Уголовное дело передали в суд, - говорят в надзорном ведомстве. - Обвиняемому грозит наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.