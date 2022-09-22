Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе при столкновении двух легковушек пострадали водители. ДТП произошло 21 сентября около 16.06 на четвертом километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Ауди А4» выехал на полосу встречного движения. Он ехал со стороны Почепа в направлении Погара. Он врезался в «Рено Логан» под управлением 48-летнего водителя.

- В ДТП 45-летний водитель «Ауди А4» получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер справа, рваную рану правого колена, перелом правой бедренной кости, - говорят в Госавтоинспекции. - 48-летний водитель «Рено Логан» - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану лба, ушиб грудной клетки, перелом правого бедра, ушиб правой голени. Обоих автомобилистов госпитализировали. С целью установления состояния опьянения у водителей произвели забор биологических объектов.