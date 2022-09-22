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Происшествия22 сентября 2022 7:55

В Навлинском районе 18-летний водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода

В ДТП пострадал и 17-летний пассажир автомобиля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе 18-летний водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода. ДТП произошло в среду, 21 сентября, около 23.30 на 389 километре дороги М-3 «Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны Брянска в сторону Севска. Он сбил 53-летнего мужчину, который вышел на дорогу с правой стороны по ходу движения автомобиля.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – 17-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2107 получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб кисти левой руки. Сам водитель – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа. Обоих госпитализировали. В момент ДТП погибший пешеход был в темной одежде без световозвращающих элементов.