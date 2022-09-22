Брянский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ": Об изменениях основного стандарта по органике

Изменение № 1 в Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» разработано в соответствии с Программой разработки национальных стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Основанием для внесения изменений является прохождение согласования стандарта с комиссией COROS при Международной неправительственной ассоциации органических фермеров (IFOAM) с целью признания данного стандарта мировым сообществом.

В связи с интенсивным развитием мирового органического рынка и принятием странами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией) национальных законодательств в сфере производства и переработки органических продуктов, признание соответствия Межгосударственного стандарта ГОСТ 33980-2016 мировым сообществом является важным шагом в развитии как внутренних рынков стран ЕАЭС, так и в продвижении органической продукции на мировые рынки.

Одной из основных целей стандартизации в данной группе пищевых продуктов является гармонизация системы технических норм с положениями международных стандартов и нормативных рекомендаций.

Целью разработки Изменений №1 ГОСТ 33980-2016 является введение недостающих понятий, уточнение правил использования минеральных удобрений, семян и посадочных материалов в органическом производстве, создание единой системы технических норм, включающей транспортирование и убой, очистку и дезинфекцию, общие правила управления экосистемой, а также введение дополнительных требований по рациону кормления животных и их лечению.

Одним из ключевых изменений является раздел 5 «Правила ведения органического растениеводства» ГОСТ 33980-2016, который дополнен уточнениями по использованию минеральных удобрений и агрохимикатов. Так, минеральные удобрения, допущенные к применению в соответствии с приложением А, применяются в том виде, в котором существуют и выделяются в природе. Минеральные удобрения не должны подвергаться химической обработке для большей растворимости. Не допускается применение минеральных азотных удобрений, синтетических гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и других пестицидов, а так же синтетических регуляторов роста и синтетических красителей.

Согласно новому пункту 5.1.17 ГОСТ 33980-2016 подготовка земли путем сжигания растительности или растительных остатков запрещается.

Правила ведения органического животноводства скорректированы, в основном, в части кормов:

Соответствие стандарту ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» позволит сельхозпредприятиям выйти на рынки других стран и экспортировать товары в те государства, где есть строгое регулирование и огромный спрос на органическую продукцию.