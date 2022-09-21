В брянском Новозыбкове осудили 71-летнего водителя, сбившего женщину. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 27 января этого года подсудимый ехал на автомобиле «ГАЗ 31105». Он двигался по проезжей части улицы Литейной днем. По неосторожности мужчина вовремя не затормозил и сбил женщину. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.

- Суд приговорил пенсионера к одному году ограничения свободы, установив осужденному ограничения на изменение места жительства, а также выезд за пределы территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. - Кроме этого, в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.